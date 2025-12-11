約半世紀にわたり営業を続けてきた秋田市の喫茶店が、11日でその歴史に幕を下ろしました。90歳の女性店主が長年切り盛りして多くの人に愛されてきた店。最後の1日に密着しました秋田市中通、細い路地にある喫茶レストラン店名は 葡蘭馳（ブランチ）です。1976年＝昭和51年の開店から、内装やテーブルはほとんど当時のまま。定食やコーヒーなどを提供して約50年親しまれてきました。店主の鎌田順子さん。昭和10年