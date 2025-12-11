来年2月末で閉店する秋田市のイオン土崎港店で、売り尽くしセールが始まりました。開店から約半世紀、さまざまな思い出を胸に、来店客があとわずかな期間となった買い物を楽しんでいました。残すところ約2か月半。46年余りの歴史に幕を下ろす、イオン土崎港店です。熊谷奈都子記者「私が幼稚園の頃、初めて迷子のアナウンスをされたのは、ここ、イオン土崎港店でした。来年2月末の閉店に伴い、きょうから売り尽くしセー