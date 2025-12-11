上小阿仁村で先月捕獲された野生のイノシシ2頭が伝染病の一つ、豚熱に感染していたことがわかりました。イノシシは県内で生息域を広げていて、県は養豚業者やハンターに衛生管理の徹底を呼びかけています。県によりますと、豚熱に感染していたのは、先月27日、上小阿仁村で捕獲されたオスとメス、2頭の野生のイノシシです。県立大学での遺伝子検査で2頭の陽性が確認されました。県内で確認された豚熱は23例に、今年度は5例と