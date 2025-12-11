インフルエンザの患者は、県全体で前の週から半分以上減りました。2週連続の減少です。ただ、依然として警報レベルが続いていて、引き続き感染対策が必要です。 県のまとめによりますと、今月7日までの1週間に県が定点とする25の医療機関で確認されたインフルエンザの患者は517人で、1医療機関当たりでは20.68人でした。前の週から58パーセント減少しています。すべての保健所管内で減少しましたが、依然として警報レベル