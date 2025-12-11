11日昼ごろ、札幌から秋田に向かっていた旅客機が函館空港に緊急着陸しました。離陸直後に雲の中でエンジントラブルが発生し、右のプロペラが停止したということです。函館空港に緊急着陸したのは、札幌丘珠空港から秋田空港に向かっていた日本航空2823便です。運行する北海道エアシステムによりますと、離陸から2分後の午後0時34分、雲の中でエンジントラブルが発生、右のプロペラが停止しました。左のプロペラで飛行を続け、午後