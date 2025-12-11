直近のプレミアリーグでは日本代表の田中碧が所属するリーズに引き分け、勝ち点を落としたリヴァプール。15試合を終えて勝ち点23、昨季の王者の面影はなく、10位に沈んでいる。そんなリヴァプールだが、既存選手との契約延長に近づいているようだ。『football insider』によると、その選手はフランス代表のイブラヒマ・コナテ。26歳のDFで、ブンデスリーガのライプツィヒで評価を高め、2021年からリヴァプールでプレイしている。リ