きょう午後、山形市のラーメン店に軽ワゴン車が突っ込む事故があり、運転していた女性と客１人が病院に運ばれました。 【画像】ラーメン店に突っ込む車 車が店の壁を壊し店内にまで入り込んでいます。 警察や消防などによりますと、きょう午後４時過ぎ、山形市江俣でラーメン店に軽ワゴン車が突っ込んだということです。 この事故で車を運転していた６０代の女性が病院に運ばれましたが意識はあり、歩くこと