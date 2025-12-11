インフルエンザの流行、大阪では２週連続で減少して府全体では警報レベルを下回りました。いっぽう徳島県はきょう「インフルエンザ警報」を発表、流行のタイミングに地域差が出ています。大阪府感染症情報センターによりますと、２０２５年第４９週（１２月１日〜７日）の大阪府内におけるインフルエンザの報告数は、前週から１４％減の７８５２例で、定点あたりの報告数は２７．０８となりました。定点あたりの報告数は前週