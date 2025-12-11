Ｊリーグの年間表彰「Ｊリーグアウォーズ」が１１日、横浜アリーナで行われた。柏のリカルドロドリゲス監督が優秀監督賞を受賞した（２回目）。就任１年目で攻撃サッカーのスタイルを前面に打ち出し、チームを最終節まで優勝争いに導き、勝ち点１差の２位に躍進させた。スピーチでのコメントは以下の通り。柏・リカルドロドリゲス監督「皆さんこんばんは。今回、このような賞をいただき本当に光栄です。個人に与えられた賞です