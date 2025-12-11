セレクト当歳セールで５・２億円の高値がついたコントレイル産駒、サガルマータ（牡２歳、栗東・福永祐一厩舎）が１２月１３日の阪神５Ｒ（芝１８００メートル）で初陣を迎える。秋に一度デビューの予定があったが、深管が出たために回避。今回は約１か月半もかけ、丹念に乗り込まれてきた。福永調教師は「ようやく、ちょっと良くなってきた。今週が一番よかった。まだ、スタートがちょっと遅かったりするけど、動きの質も上が