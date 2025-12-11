プロ野球ウエスタン・リーグのくふうハヤテが１１日、先月６日からちゅ〜るスタジアム清水で行われていた秋季キャンプを打ち上げた。チームを運営する「ハヤテ２２３」と、資本業務提携契約を結んでいた「くふうカンパニーホールディング」との間で、ネーミングライツ契約を巡る騒動が持ち上がっているが、赤堀元之監督（５５）は「現場は関係ない。ファンの人が喜んでもらって愛されるチームを作るだけです」と、騒音を封印した