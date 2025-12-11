【ワシントン＝阿部真司】米国政府は１０日、日本を含むビザ免除国からの観光客や短期ビジネス客に対し、入国時に過去５年分のＳＮＳ使用履歴の提出を義務づける案を公表した。対象国は、日本や韓国、欧州諸国など約４０か国。６０日間の意見公募を踏まえ、導入の是非を決定するという。現在、ビザ免除国からの観光や短期ビジネス目的の渡米は、電子渡航認証（ＥＳＴＡ＝エスタ）を申請して認められれば、１回当たり最長９０日