中田翔インタビュー前編プロ野球界では、今年も多くの選手がユニフォームを脱ぐ決断を下した。日本ハム、巨人、中日の３球団でプレーし、計３度の打点王に輝いた中田翔氏もそのひとりだ。引退後、連日メディアを賑わせている中田氏に、引退を決めた理由、キャリアを語る上で欠かせない栗山英樹監督とのエピソード、18歳の大谷翔平（ロサンゼルス・ドジャース）と出会った時の印象などを聞いた。日本ハム時代の（左から）大谷