【新華社東京12月11日】日本の経済学者が最近、日本政府と産業界は中国によるレアアース（希土類）輸出規制の動向を大いに注視していると指摘した。日本は近年、供給源の多様化や代替素材の開発、国家備蓄の強化、リサイクルなどを加速させ、中国産レアアース依存からの脱却を目指している。統計によると、日本のレアアース輸入の対中依存度はかつての約90％から現在は約60％に低下しているが、重要品目ではなお高い。電気自動