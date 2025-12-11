８日、青島港の前湾港区。（ドローンから、青島＝新華社記者／李紫恒）【新華社青島12月11日】中国山東省の青島港で8日、今年の貨物取扱量が累計で7億トンを突破した。昨年より15日早い達成となった。青島港は年初以来、国際物流航路ネットワークの拡充を進めており、世界180以上の国・地域にある700余りの港と約240航路で結ばれている。新エネルギー車（NEV）、リチウム電池、太陽光発電製品をはじめ、ハイエンド設備や精密機