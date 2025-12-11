ボートレース尼崎のヴィーナスシリーズ第18戦「尼崎プリンセスカップ」は5日目を終えた。前期勝率5.49で初A級を決めた寺田空詩（22＝山口）。父はSGレーサー寺田祥。その好素質が一気に開花した。来年2月には地元下関の中国地区選手権で父と一緒にG1デビュー。今節は予選落ちとなったが、調整には正解を出した。「ペラを叩いて一番合っていましたね。乗りやすかった。足は良くないことにようやく気づきました（苦笑い）」。