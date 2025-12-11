冬のまつげメイクに特別感を添えたいなら、デジャヴュの人気シリーズ“塗るつけまつげ”から登場する冬限定色「スパークルブラック」に注目を。透明感のあるブラックにシルバーパールを散りばめた、静かなきらめきをまとう限定カラーです。見えない細かなまつげまで1本ずつ際立てるラッシュアップEだからこそ叶う、繊細で洗練されたまなざし。軽やかでダマ知らずのフィルム設計、そしてお湯でオフで