成沢紫音（28）が11日までに自身のインスタグラムを更新。ブルーのコスチューム姿を披露した。「レースアンバサダーアワードのファイナリスト20名に選ばれることが出来ました」と報告し、「皆さんの応援のお陰です！！ありがとうございました」と感謝した。そして、「12/17にPR放送があります！是非視聴お願いします視聴者限定投票とあります！」などと今後のレースアンバサダーアワードのスケジュールを伝え、「最後まで