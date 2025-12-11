プロ野球・中日が11日、来季のスローガンを発表しました。新スローガンは【ドラあげ⤴⤴】。井上一樹監督はこのスローガンに「2025年のシーズンは、ひたすら前向きに、ポジティブに取り組んでいきたいという想いを込め『どらポジ』を掲げ戦いました。もちろん、来シーズンもその想いは変わりませんが、2026年は球団創設90周年という節目の年です。記念すべき年にするために、チーム全体の力を“あげる”、順位、成績を