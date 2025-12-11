NHKは11日、ロックバンド、back numberが大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（午後7時20分）に出場すると発表した。出場は22年以来2度目で、当時は企画枠で白組歌手としては初の出場となる。これまでに30曲以上がストリーミング1億回再生を突破している日本を代表するロックバンド。来年2〜3月開催のミラノ・コルティナ五輪・パラリンピック中継などで流れるNHKウインタースポーツテーマソングのアーティストに選ばれており、書き