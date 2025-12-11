障害のある人の生活をサポートする補助犬や災害時に活動する救助犬の育成に役立ててもらおうと、4つの団体にあわせて240万円が贈られました。障害のある人のサポートをしながらともに生きる盲導犬。県内では9頭が活動しています。NPO法人パートナーズドッグ秋田は、盲導犬を含む補助犬や救助犬の育成支援を行っています。その役割や活動について広く知ってもらおうと、毎年、チャリティゴルフ大会を開催。