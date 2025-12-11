2026年の中国消費トレンドはどこへ向かうだろうか。調査会社の知萌諮詢機構がこのほど発表した「2026年中国消費トレンド報告」では、「意義」と「価値」が来年のトレンドを考察する時のキーワードになっている。同報告書は、「消費者はもはや単純な購買行動には満足せず、『なぜこれを買うのか？』、『買ったのは何なのか？』と絶えず自問するようになり、消費の意義の追求と消費の価値に対する思考がますます深まるだろう」との見