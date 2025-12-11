秋田出身の“あの俳優”が大仙市の中学校を訪れ講演会を開きました。テーマは「夢をかなえるためにはどんなことが大切なのか」。“一世を風靡”しいまもなお精力的に活動する自身の経験を踏まえて熱く語りました。創立70年余り、大仙市にある平和中学校です。全校生徒が約80人と、その保護者が集まるなか開かれたのは、秋田が誇るあの有名人の講演会です。「ギバちゃん」でおなじみの大仙市刈和野在住の俳優柳葉敏郎さんです