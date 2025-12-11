言葉の中に共通して入るひらがなを推理する「語彙力クイズ」！ ひらめき力と語感が試される人気の脳トレです。3つの言葉に共通して入るひらがなは何でしょう？問題：□に入るひらがなは？この3つに共通して入るひらがなを考えてみてください。□□やき□□みたき□□答えを見る↓↓↓↓↓正解：「つぼ」正解は「つぼ」でした！▼解説それぞれの言葉を見てみると……つぼやき（壺焼き）つぼみ（蕾）たきつぼ（滝壺）いずれも「つぼ