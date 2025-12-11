12日から週末は全国的に冷え込み強まる 雪国以外も「凍結」リスクあり2025年12月12日から週末にかけて、日本列島は冬将軍の到来を感じさせる厳しい寒さに見舞われる予報です。北海道や東北地方、日本海側を中心に雪や風雪が予想されるほか、関東や関西などの太平洋側でも気温がひと桁台、あるいは氷点下近くまで下がる地域があると見込まれています。【画像】「えっ…！」これが「危険な黒い路面」です。画像で見る！（22枚）