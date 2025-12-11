「あちこちオードリー」（毎週水曜夜11時6分）12月10日（水）の放送は、「プロレス引退を控えてる人」棚橋弘至と、「デビュー戦を控えてる人」ウルフアロンがご来店。ウルフの新日本プロレス電撃加入の裏側とは？【動画】棚橋弘至、引退理由は「疲れました」！？ウルフアロン、柔道からプロレス転向の真相棚橋、引退の理由は？新日本プロレス社長の棚橋は、新日本プロレスの低迷期をエースとして立て直した、100年に一人の逸材。今