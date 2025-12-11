Snow Manの佐久間大介が12月11日、自身のInstagramを更新。雑誌撮影で訪れたパリのブレゲブティックでのオフショットを公開している。 （関連：【写真】Snow Man 佐久間大介、パリの街並みと高級時計を満喫「街に溶け込んでおしゃれ」「髪色めっちゃ映えてる」） 腕時計好きとして知られる佐久間は、11月28日発売の『Pen 12月号増刊号』（CEメディアハウス）の撮影でパリを訪れ、12月7日投稿のInstagramでは「初めてのパリ