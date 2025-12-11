ガチャピンとムックとコラボしたカフェスタンド「『ガチャピン・ムック』THEキャラ CAFE STAND」が、12月16日（火）〜12月28日（日）の期間、東京・文京区にある東京ドームシティ内で開催される。【写真】ガチャピンとムックをイメージ！コラボメニュー＆グッズ一覧■魅力的なメニューが登場今回開催される「『ガチャピン・ムック』THEキャラ CAFE STAND」は、グランドメニューに加え、オリジナルメニューやグッズが展開され