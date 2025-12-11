「ニューヨーク…ついに離れて日本へ帰ります」女優の黒川智花(36)が拠点にしていたニューヨークを離れることを明かし、惜別ショットを公開した。「約2年間、日本と行き来しながら過ごしたニューヨーク…ついに離れて日本へ帰ります」とつづり、海外での日々を振り返る写真をインスタグラムに公開。2023年からニューヨークと日本の2拠点で活動しており、タイムズスクエア前での写真などを投稿。「えっ!?この先、五百年〜千年