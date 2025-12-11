ラグビーのNTTリーグワンは13日に開幕する。福岡を拠点とする2部の九州電力（九州）と3部のルリーロ福岡（LR福岡）は14日にアウェーで初戦を迎えた後、第2節でホーム開幕戦に臨む。 九州は「躍動GOLDEFFORTS」をテーマに掲げ、昨季6位からの巻き返しを期す。今季から主将を担うCTBの古城隼人（29）は2部制覇と1部昇格へ「しっかり準備を重ねてきた。あとは自分たちがやってきたことを信じてやり抜くだけ」と奮い立つ