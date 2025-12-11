Jリーグの年間表彰式「2025Jリーグアウォーズ」が12月11日に開催された。各賞が発表されるなか、最優秀ゴール賞には鹿島のレオ・セアラが選ばれた。24節のホーム柏レイソル戦の開始５分、敵陣のセンターサークル付近でこぼれ球に反応すると、迷いなく右足を振り抜く。鋭い弾道のシュートはゴールへ一直線。前に出ていた敵GKが懸命に伸ばした手の上を通り越し、ネットに突き刺さった。 L・セアラは壇上で「このような