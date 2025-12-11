ノーベル賞の授賞式がスウェーデンのストックホルムで行われました。スウェーデン・ストックホルムのコンサートホールで１０日、ノーベル賞の授賞式が行われ、大阪大学の坂口志文特別栄誉教授と京都大学の北川進特別教授が出席しました。２人はスウェーデン国王からメダルと賞状を受け取ると、１５００人以上の招待客から大きな拍手で称えられました。日本人が２人同時に受賞するのは１０年ぶりの快挙となります。授賞式後