養殖のカキが大量死している問題で兵庫県が緊急支援策を発表です。兵庫県の斎藤元彦知事は長引く物価高対策などとして、総額９２０億円規模の補正予算案を発表。県民に対して５０％のプレミアム率がある「はばタンＰａｙ＋」を発行するほか、医療施設などに光熱費の支援などを行うということです。また、全国有数のカキの産地・播磨灘で養殖カキの約８割が大量死している問題については養殖業者へ３年間無利子で貸し付けたり