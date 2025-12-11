大阪市の福祉事業会社が、数十億円の給付金を過大に受け取っていた疑惑。制度見直しを求める意見書が可決されました。大阪市議会で可決されたのは、国に障がい者の就労支援制度の見直しを求める意見書です。制度を巡っては福祉事業会社「絆ホールディングス」グループの５つの事業所が、障がい者が企業で一般就労した場合に給付金が加算される仕組みを悪用し、数十億円を過大に受け取った疑いなどで大阪市の監査を受けています