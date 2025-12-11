今年８月、神戸市のマンションで会社員の女性が殺害された事件で、神戸地検は殺人などの罪で３６歳の男を起訴しました。起訴されたのは住居不定・無職の谷本将志被告（３６）です。起訴状によりますと谷本被告は今年８月２０日、神戸市内のマンションに侵入し、エレベーターの中で会社員の女性（２４）をペティナイフで数回刺して殺害したなどとして、殺人などの罪に問われています。また、２日前の８月１８日から２０日にか