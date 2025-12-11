「欧州ＣＬ・１次リーグ、レアル・マドリード１−２マンチェスター・シティー」（１０日、マドリード）レアル・マドリードのシャビアロンソ監督が欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）のマンチェスター・シティー戦で敗れたあとの記者会見で「手応えはポジティブなものだった」と試合を振り返った。スペイン１部リーグのセルタ戦に続いて連敗となった後の状況について監督は「我々は良い形で試合を始めたが、最高ではなかった１