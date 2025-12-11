ダンス＆ボーカルグループ、ＥＸＩＬＥのＴＡＫＡＨＩＲＯが８日、４１歳の誕生日を迎え、自身のインスタグラムに投稿した写真が「可愛すぎる♥」と話題に。８万５０００件を超える「いいね！」を記録する反響となっている。９日付で「４１歳になりました。健康です。感謝です。精進します。たくさんのお祝いコメントありがとうございます。」「＃このときから＃ＥＸＩＬＥのＥ＃カーディガン＃グッズにしようかな