「スカパー！・ＪＬＣ杯ルーキーシリーズ第２３戦」（１１日、江戸川）吉田一心（２１）＝大阪・１３５期・Ｂ１＝が見事に予選突破を果たした。４日目は５Ｒ１走。４コースからＳで遅れたが、１Ｍで先行２艇が転覆。そこでできた差し場をしっかり突き１着。運も味方に付け「江戸川は丁寧に走れば事前に思っていたより乗れますね」と水面への好感度はグッと上がった。前節の住之江デイリー杯でデビュー初優出。「最近はやるべ