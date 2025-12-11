Jリーグは11日、横浜市内で年間表彰式「Jリーグ・アウォーズ」を開催し、鹿島のFWレオ・セアラ（30）が7月20日柏戦（メルスタ）の前半5分に決めた得点が最優秀ゴール賞に選出された。最終節まで優勝を争った鹿島と柏の天王山で、スーパーゴールは生まれた。前半5分、敵陣でこぼれ球に反応したセアラが迷わず右足を振り抜く。GKの立ち位置を計算し、約40メートルの位置から放ったロングシュートで、豪快にゴールネットを揺らし