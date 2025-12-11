首相官邸政府は、サイバー攻撃に先手を打って被害を未然に防ぐ「能動的サイバー防御」の導入に向け、運用を監督する第三者機関「サイバー通信情報監理委員会」を来年4月1日に発足させる方針を固めた。関係者が11日、明らかにした。能動的サイバー防御は憲法が保障する「通信の秘密」を一部制約するため、プライバシー保護の徹底と目的外使用を防ぎ、懸念の払拭に努める狙いがある。監理委は今年5月に成立した導入関連法に設置