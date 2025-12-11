オリックスの３選手が１１日、大阪市内の球団施設で契約更改交渉に臨み、紅林弘太郎内野手が１６００万増の９５００万円、平野佳寿投手が１億６５００万円から減額制限を超える１億１０００万ダウンの５５００万円、宗佑磨内野手が１１００万減の６２００万円でサインした。（金額は推定）今季の紅林はゴールデングラブ賞初受賞。シーズン成績は１１６試合で打率・２６０、９本塁打、４３打点で「（ＣＳで）いい感覚があったの