米海軍横須賀基地（神奈川県横須賀市）を拠点とする原子力空母ジョージ・ワシントンが11日、海上自衛隊との共同訓練など長期にわたる任務を終え、基地に帰港した。米海軍によると、空母の艦載機は米軍岩国基地（山口県岩国市）に戻った。来春ごろまで停泊しメンテナンスに入る予定。6月に横須賀基地を出港し、西太平洋で海自の護衛艦「かが」や英空母「プリンス・オブ・ウェールズ」などと共同訓練した。ジョージ・ワシント