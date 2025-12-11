オリックスが11日、来季の新外国人選手として、前レイズのボブ・シーモア内野手（27）との契約合意を発表した。単年契約で年俸1億5000万円（金額は推定）。背番号は「45」。一塁手で、今季3Aで30本塁打を記録した長距離砲。福良GMは「長打力が魅力の選手かなと。そこを期待して獲得しました。（中軸で固定）したいですけどね。そういう意味合いで獲っている」と説明した。投手ではペルドモの残留も発表。同GMは「まだ終わり