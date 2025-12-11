フジテレビは、12日午後9時58分から「酒のツマミになる話2025名場面SP」を放送する。“お酒の席が盛り上がれば何をしゃべってもOK”というルールの下、普段言えないような悩みや失敗談、心に秘めた本音を語り合うトークバラエティー。12日の放送では、今年の放送回の中から“もう一度見たい名シーン”を厳選して一挙放送する。豪華ゲストたちが残していった爆笑トークから、思わずグッとくるエピソードまで、“2025年のツマミ”を