大相撲の冬巡業が１１日、兵庫・加古川市で行われた。新大関の安青錦（安治川）は、ぶつかり稽古で胸を出すなどして汗を流した。安青錦は九州場所で１２勝を挙げ、優勝決定戦では横綱・豊昇龍（立浪）を破って初優勝。場所後に大関昇進を果たした。ウクライナ出身の２１歳の活躍は、９日に誕生日を迎えられた皇后さまのお言葉でも、米大リーグ・ドジャースの大谷翔平とともに取り上げられた。そのお言葉を部屋のおかみさんから