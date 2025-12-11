佐藤隆太郎（３１＝東京）が１１日、東京・江東区の東京スポーツ新聞社を訪問。ボートレース住之江で１６日から２１日まで開催されるＳＧ「第４０回グランプリ」に向けて意気込みを明かした。若松クラシック、まるがめオールスターでＳＧ連続Ｖ。賞金ランク３位で初出場を決めた。初体験となる最高峰の舞台を目前にして「いよいよですね。早い時期に出場を決めたことで早くからグランプリを意識して準備することができた。そこ