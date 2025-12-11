ＤｅＮＡを退団したトレバー・バウアー投手（３４）が１１日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新した。米国で自主トレ中のバウアーは「トレバー・バウアー対（ここにメジャーリーガーの名前を挿入）、賞金は２万５０００ドル（約３９０万円）。この動画で対戦してほしい選手をタグ付けしてね」とつづった。さっそくファンはドジャース大谷翔平投手（３１）の動画やアーロン・ジャッジ（ヤンキース）、村上宗隆の名前を挙げるな