日英Ｇ１を制したディアドラの全弟で、セレクト１歳セールでは２億８０００万円で落札されたイベントホライゾン（牡２歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ハービンジャー）は１２月１３日の中京５Ｒ（芝２０００メートル）でのデビューが決まった。今週は芝コースで追い切られ、余力十分に６ハロン８０秒９―１１秒７をマーク。騎乗した松山弘平騎手＝栗東・フリー＝は「芝は合いそう。気難しいところはあるが、体力はありそうです」と