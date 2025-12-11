Ｊリーグは１１日、横浜市内で「Ｊリーグアウォーズ」を開催し、今季の「最優秀ゴール賞」に鹿島ＦＷレオセアラのゴールを選出した。該当ゴールは、結果的に優勝争いで一騎打ちとなった柏をホームに迎えた第２４節（７月２０日）の前半５分。中盤でＭＦ舩橋佑のパスカットに反応すると、ゴールまで約３５メートルの距離から豪快に右足を振り抜き、先制点を挙げた。チームは３―２の勝利を挙げた。Ｃ大阪からの加入１年目のレ