back number 「第76回 NHK紅白歌合戦」（12月31日午後7時20分〜）にback numberの出場が決定した。2004年結成のback number。美しいメロディーと心に残る切ない歌詞で幅広い層から人気を集め、2023年には 5 大ドームツアーも全公演完売、2026年には自身最大となる50万人規模のスタジアムツアーも決定。これまでに30曲がストリーミング1億回再生を突破するなど、日本の音楽シーンを代表するバンド。2回目の紅白出演